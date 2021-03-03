صندوق «التنمية الزراعية»: 3 مخالفات يمكن الإبلاغ عنها بـ4 خطوات

أعلن صندوق التنمية الزراعية عن سياسة التبليغ عن المخالفات؛ وذلك بهدف تشجيع الموظفين وأصحاب المصلحة على التبليغ عن المخالفات، سواء كانت إدارية أو مالية أو سلوكية أو غير ذلك.

وقال الحساب الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، عبر موقع «تويتر»: «تماشيًا مع سياسة الالتزام بأعلى المعايير السلوكية والأخلاقية والقانونية؛ يُعلن صندوق التنمية الزراعية عن (سياسة التبليغ عن المخالفات) بهدف تشجيع الموظفين وأصحاب المصلحة على التبليغ عن المخالفات، سواء كانت إدارية أو مالية أو سلوكية أو غير ذلك».

وأوضح صندوق التنمية الزراعية عن الحالات التي يتم الإبلاغ عنها، والتي جاءت كالآتي:

– عند وجود انتهاكات للأنظمة وللقواعد والسياسات السارية في الصندوق.

– عند وجود شبهة فساد أو تواطؤ أو احتيال.

– عند ملاحظتك تصرفًا خاطئًا داخل الصندوق عن أي وقائع (معلومات – أنشطة) تشتبه في انطوائها على عملية احتيال أو فساد أو تواطؤ أو إكراه.

وذكر صندوق التنمية الزراعية عن طرق التبليغ التي جاءت كالآتي:

– تعبئة النموذج الإلكتروني في موقع الصندوق (اضغط هنا).

– الاتصال عبر الهاتف بالرقم (0112118818).

– التواصل برسالة عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).

– الكتابة خطيًّا وإرسال البلاغ عبر البريد العادي.

– الحضور إلى إدارة الالتزام لكتابة وتقديم البلاغ.

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