هاتفيًّا.. أمير جازان يطمئن على المتضررين من شظايا المقذوف الحوثي

اطمأن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على المتضررين من سقوط شظايا مقذوف عسكري الذي أطلق باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، مقذوف نتج عنه وقوع إصابات بالمدنيين وأضرار مادية بمنزلين ومحل تموينات وثلاث مركبات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير جازان، مساء الثلاثاء، بالمتضررين، سائلاً المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن من كيد العابثين وأن يديم أمنه وأمانه.