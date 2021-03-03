«الموارد البشرية»: 3 خطوات لتحويل السجل التجاري من مؤسسة إلى شركة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة تحويل السجل التجاري من مؤسسة إلى شركة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ماذا أفعل إذا حاولت تحديث بيانات منشأة من مؤسسة إلى شركة أو فتح ملف منشأة وتم رفض الإجراء؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «عند تحويل السجل التجاري من مؤسسة إلى شركة يتم مراجعة مكتب العمل، وتحويل ملف المنشأة السابق إلى (تحت الإجراء)، وفتح ملف منشأة جديد، ويتم نقل العمالة تلقائيًّا».

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