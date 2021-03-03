«حساب المواطن»: الإفصاح عن دخل المسجلين لدى التأمينات «ضرورة»

أوضح برنامج «حساب المواطن» أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم؛ وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدات قائلةً: «أريد أتوظف في شركة.. هل يتأثر حساب المواطن ويتم إسقاطي من حساب المواطن أنا مع زوجي؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء حساب المواطن على موقع «تويتر»: «إذا كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية فلا بد من الإفصاح عن الدخل المسجل ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وستتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى، وإذا كان مستحقًّا سيتم صرف الدعم».

وأضاف: «تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم. وإذا انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم. ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)».

وواصل: «يتم توجيه الدعم إلى المستفيد الرئيسي (رب الأسرة). ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم».

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