«الصخري»: هطول أمطار على 6 مناطق.. وخلايا رعدية محدودة

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، فرص تشكل تكوينات ممطرة وخلايا رعدية محدودة مع رياح متوسطة السرعة خلال ظهيرة ومساء اليوم الأربعاء على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الصخري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «بعض المواقع تلمح –بإذن الله– إلى فرص تشكل تكوينات ممطرة وخلايا رعدية محدودة مع رياح متوسطة السرعة خلال ظهيرة ومساء اليوم الأربعاء 19 رجب الموافق 3 مارس نواحي الطائف وشرق مرتفعات الباحة وعسير ونواحي المهد إلى عفيف والقصيم وشمال غرب منطقة الرياض إلى حفر الباطن.. والله أعلم».

ومن جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، اليوم الأربعاء، وتحد مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتتأثر بالحالة المناخية –وفق المركز الوطني للأرصاد– أجزاء من شمال ووسط المملكة، تمتد إلى منطقة نجران، وتكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية.

وتمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، فيما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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