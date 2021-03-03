مصرف الإنماء يوصي بتوزيع أرباح بأكثر من 596 مليون ريال على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن مصرف الإنماء عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020م.

أكثر من 596 مليون ريال:

وبحسب بيان نشره المصرف على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، جاء إجمالي المبلغ الموزع 596,121,889 مليون ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,987,072,962 سهماً فيما كانت حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال بعد خصم الزكاة، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.0%.

آلية التوزيع:

ولفت مصرف الإنماء إلى أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقًا) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، فيما سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.



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