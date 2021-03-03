تسجيل الدخول على منصة مدرستي للطلبة بحساب مايكروسوفت 1442

تسجيل دخول الطلبة على حسابه على منصة مدرستي ليس بالأمر الصعب بعد أن اعتاد الطلبة القيام بالأمر وبمعاونة الأهل والدعم الفني الذي توفره المنصة على مدار اليوم لكافة المراحل. تمكن الطلبة من الانتهاء من نصف العام الدراسي الأول وبدأ النصف الثاني ليتمكن الطلبة من الحصول على المواد التعليمية والحصص الافتراضية والعمل بجد على إنجاح منظومة التعليم عن بعد، التي بدأتها المملكة مع بداية عام 1442.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي للطلبة

الحساب الذي تم اعتماده على منصة مدرستي لكافة العناصر التعليمية ما عدا ولي الأمر هو نظام الدخول عن طريق حساب مايكروسوفت أوفيس. تم الحصول على حسابات الطلبة الخاصة من خلال تطبيق توكلنا الشريك الأساسي في العملية التعليمية. يتمكن الطالب من القيام بهذه الخطوات للدخول على منصة مدرستي:

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التوجه إلى منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية.

الضغط على تسجيل الدخول، واختيار مايكروسوفت أوفيس.

التوجه لإدخال البيانات التي حصل عليها الطالب وهي الاسم والبريد الإلكتروني.

كتابة البيانات والضغط على التالي واستكمال الخطوات والعودة إلى منصة مدرستي.

وفرت وزارة التعليم السعودي برنامج مايكروسوفت تيمز يتمكن الطالب من خلال من الدخول على الحصص الافتراضية في حال تعذر الدخول على منصة مدرستي.

حضور الطالب للحصص الافتراضية

يتمكن الطالب من خلال الدخول على منصة مدرستي من الاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها من قائمة الإعدادات الخاصة بالطالب والتي يوجد بها أيقونات المهام ومنها حضور الحصص الافتراضية.