

مكة المكرمة 18 رجب 1442 هـ الموافق 02 مارس 2021 م واس

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021 تحت شعار "يدٌ تبني ويدٌ تحمي".

وتضمنت الندوة عدة محاور شملت "ضرورة استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وأهميتها , وضرورة توفير صندوق إسعافات , وضرورة حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة الاشتعال لكونها مصدر خطر".

ونوه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس بما يبذله رجال الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات.

// انتهى //

09:03ت م

0028





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.