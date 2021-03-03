السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بالقرب من جزر الكوريل الروسية



موسكو19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية.

وذكرت وزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين بالشرق الأقصى الروسي في بيان اليوم أنها رصدت الزلزال عند الساعة 8:22 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (0:22 بتوقيت موسكو) على بعد 108 كيلومترات إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على جزيرة شيكوتان، مضيفة أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 50 كلم.

وأكدت الوزارة أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال حدوث موجات مد عالية ( تسونامي ).

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