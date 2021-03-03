السعودية اليوم / الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا‭ ‬



شنغهاي 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج، فيما وصل مجمل الإصابات بالفيروس في الصين إلى 89933 بينما ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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07:19ت م

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شنغهاي 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إنها سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم الثلاثاء.وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات وافدة من الخارج، فيما وصل مجمل الإصابات بالفيروس في الصين إلى 89933 بينما ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.// انتهى //07:19ت م0025

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