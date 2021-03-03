

المدينة المنورة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء .

// انتهى //

05:51ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على محافظتي المهد ووادي الفرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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