طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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بدأ نظام نور يوم الجمعة الماضي استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الثانية من القبول للعام الدراسي القادم 1443هـ وذلك وفق الجدولة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم في وقت سابق.

وتشمل هذه المرحلة التسجيل في نظام نور للطلاب السعوديين وأبناء السعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس التحفيظ التي لا تجرى بها مفاضلة.

خطوات وطريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية:

ويمكن دخول نظام نور عبر الرابط التالي من (هنا) للحصول على النتائج، حيث يتطلب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

اضغط كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائيًا عند كل دخول.

ويأتي ابتكار النظام الإلكتروني للتسجيل، عبر نظام نور في إطار حرص المملكة على التيسير على أولياء الأمور والطلاب أيضًا، باستخدام النظام الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد والاستعلام على النتائج بالمراحل التعليمية المختلفة.

ويتيح النظام متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

خطوات التسجيل في نظام نور للمستجدين:

الدخول على الشاشة الرئيسية في موقع نور.

اختيار رابط التسجيل لولي الأمر.

إدخال سجل ولي الأمر.

أدخل اسم المستخدم.

اختيار تسجيل طالب جديد.

إدخال (رقم الهوية / الإقامة) – صلة القرابة – تاريخ الميلاد.

تحديد صف الطفل : ويكون بناءً على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة.

إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال.

اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم.

الإقرار والتعهد.

الجدول الزمني في موقع نور

يأتي هذا فيما سيبدأ تسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة، ومواطني دول الخليج العربي، وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين يوم الـ14 من شهر شعبان القادم، وذلك عبر موقع نور الإلكتروني.

وكان التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة بدأ خلال الفترة من 11 – 6/24/ 1442هـ، فيما يتم إجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين في نظام نور، من 1442/6/25هـ إلى 1442/7/13هـ مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير لضمان ذلك، كما بدأ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية يوم 1442/6/11هـ.

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