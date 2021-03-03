منخفض قطبي يقترب من السعودية وهذه تأثيراته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الخبير في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، إن اليوم الأربعاء يشهد بداية اقتراب المنخفض القطبي بتأثيراته المُصاحبة من نشاط للرياح وربما هطولًا للأمطار الخفيفة والمتفرقة بالقصيم والشرق منها وشمال مدينة الرياض حتى المنطقة الشرقية.

وتابع الحيزان في تغريدة له عبر تويتر، أن الحالة ربما تؤثر على أجزاء من المرتفعات حتى شرق منطقة مكة المكرمة وربما جنوب المدينة وشمال الحدود الشمالية.

طقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

وتكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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