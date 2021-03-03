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سابك للمغذيات الزراعية تعلن عن النتائج المالية لـ 2020
انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2020.
وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، ارتفعت الإيرادات إلى 3,327.542 ريالاً، فيما انخفض إجمالي الربح إلى 1.665.188 ريالاً.
انخفاض صافي الربح:
وأوضحت سابك للمغذيات الزراعية أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة والتوقف غير المجدول لمصنع سافكو 4 كما تم الإعلان عنه بتاريخ 1442/04/30هـ الموافق 2020/12/15م.
بالإضافة إلى انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار، وارتفاع مخصص الزكاة للعام الحالي بسبب ارتفاع الوعاء الزكوي.
ولفتت إلى أن أثر هذا الانخفاض حد من ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة.
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