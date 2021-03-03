مشروع في مجلس الشورى يحدد 5 ملايين ريال حدًا أعلى لدية الدم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح، عن أن هناك مشروع نظام جديدًا ينتظر التصويت من قبل أعضاء المجلس يخص تحديد الدية لأهل الدم بمبلغ 5 ملايين ريال كحد أعلى في المرة الأولى.

حد أعلى للدية:

وقال آل فارح في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أمس الثلاثاء، إن مشروع النظام جاء بسبب المبالغة في الديات من قبل أهل الدم والمجالس القبلية، موضحًا أنه يضم 21 مادة تعمل على وضع سقف أعلى للدية بقيمة 5 ملايين ريال على أن تضاعف حال تكرار المخالفة.

عقوبات لازمة:

كما يحدد المشروع الأطراف المعنية في القضية وطريقة المفاوضات ويضع العقوبات اللازمة للحد من ارتكاب المخالفات، ويضم عدة جهات منها وزارتا الداخلية والعدل والنيابة العامة والبنك المركزي إلى جانب اللجنة الإسلامية والقضائية في المجلس، مبيناً أن جميع الجهات اتفقت على أهمية هذا النظام، بحسب عضو الشورى.

ولفت إلى أن المشروع بعد إعداده من الجانب المالي والاقتصادي شارك فيه متخصص قانوني وآخر شرعي ومتخصص في الجهات العدلية والشرعية الأخرى.



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