توقعات الطقس اليوم: رياح مثيرة للغبار وأمطار رعدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-03

متابعات الخليج 365 - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

طقس اليوم:

وتكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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