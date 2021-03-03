شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" يكشف عن الشهرين الأكثر نسبة في العواصف الغبارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، اليوم الأربعاء، عن أكثر شهرين تزداد بهما العواصف الترابية.

وقال المسند: " إحصائياً يعتبر شهري أبريل ومايو الأكثر نسبة في تكرار العواصف الغبارية خلال العام؛ وعليه إذا عندك مناسبة خارجية احرص أن تكون قبلهما أو بعدهما هذا والله أعلم ".

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم الأربعاء، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بالمدينة المنورة تضمنت رياحا نشطة وسحبا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.