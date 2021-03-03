شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سكان جدة يستمتعون بكورنيش الألوان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، تفاعل سكان محافظة جدة مع كورنيش الألوان، الذي تنفذه جمعية عيون جدة بالتعاون مع أمانة المنطقة.

وظهر أطفال وشباب جدة وهم يتنزهون في كورنيش الألوان بالدراجات، في مشهد حضاري يظهر تكامل الفن والعمارة.

وتهدف تلك المبادرة إلى تحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر، وتُنفذ على 8 مراحل.