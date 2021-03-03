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شاهد.. سكان جدة يستمتعون بكورنيش الألوان

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، تفاعل سكان محافظة جدة مع كورنيش الألوان، الذي تنفذه جمعية عيون جدة بالتعاون مع أمانة المنطقة.

وظهر أطفال وشباب جدة وهم يتنزهون في كورنيش الألوان بالدراجات، في مشهد حضاري يظهر تكامل الفن والعمارة.

وتهدف تلك المبادرة إلى تحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية بالمحافظة.

وتمتد المبادرة على الجزيرة الوسطية للكورنيش الجنوبي بطول 4500 متر، وتُنفذ على 8 مراحل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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