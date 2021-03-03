جوجل تحسن أداء الواقع المعزز عبر هواتف أندرويد

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تعمل شركة جوجل على تحديث مجموعة تطوير البرمجيات SDK للواقع المعزز بحيث يمكن للهواتف المزودة بكاميرات مزدوجة التقاط معلومات عمق أفضل.

وتمثل ARCore مجموعة تطوير البرمجيات SDK من جوجل لإنشاء تطبيقات الواقع المعزز، ولا تتطلب أجهزة متخصصة للعمل، على عكس تجربة Google Project Tango الفاشلة.

وتسمح مجموعة تطوير البرمجيات ARCore للهواتف بوضع الكائنات الافتراضية في أوضاع الواقع المختلط باستخدام المعالجات وأجهزة استشعار الحركة ومستشعرات الضوء والكاميرا.

وكل ما يحتاجه هاتفك هو كاميرا RGB واحدة، ومستشعر IMU يوفر قراءات دقيقة للجيروسكوب والتسارع، وبيانات المعايرة الشاملة.

وباستخدام هذه المستشعرات الأساسية والكاميرا الواحدة، يمكن لواجهة برمجة تطبيقات العمق الخاصة بـ ARCore إنشاء خرائط عمق لتمكين ميزات، مثل: الإطباق والفيزياء الأكثر واقعية وتخطيط المسار والتفاعل السطحي وما إلى ذلك.

وتكون التجربة غامرة أكثر إذا كان بإمكانك تقديم كاميرا أخرى إلى هذا المزيج، ويبدو أن هذا هو بالضبط ما تخطط جوجل للقيام به مع أحدث إصدار من مجموعة تطوير البرمجيات SDK للواقع المعزز.

ويذكر سجل التغيير للإصدار 1.23 من مجموعة تطوير البرمجيات ARCore عمق ستيريو بكاميرا مزدوجة عبر الأجهزة المدعومة.

ولا تذكر ملاحظات إصدار ARCore 1.23 عبر GitHub دعم عمق ستيريو للكاميرا المزدوجة، لكن تم ذكرها في ملاحظات الإصدار عبر صفحة Google Developers.

وتشير ملاحظات الإصدار عبر صفحة Google Developers إلى قائمة جوجل للأجهزة التي تدعم مجموعة تطوير البرمجيات، التي تم تحديثها حديثًا لتوضيح أن دعم الكاميرا المزدوجة يتم طرحه في الأسابيع المقبلة لهواتف Pixel 4 و Pixel 4 XL.

وتعتبر هواتف Pixel 4 و Pixel 4 XL من جوجل الصادرة في عام 2019 هواتف Pixel الوحيدة التي تحتوي على كاميرا تليفوتوغرافي ثانوية، بينما تتميز هواتف Pixel 4a 5G و Pixel 5 من جوجل بكاميرا ثانوية بزاوية عريضة للغاية.

وبالنظر إلى أن إضافة الدعم لكاميرا ثانية يتطلب على الأرجح قدرًا كبيرًا من أعمال المعايرة، فمن المحتمل ألا تحصل بعض الأجهزة الحالية على دعم لخرائط عمق ستيريو الكاميرا المزدوجة.

ومع ذلك، فإن العديد من الهواتف تحتوي على مستشعرات ToF التي تعمل على تحسين جودة تجربة رسم الخرائط العميقة من خلال تقليل وقت المسح وتحسين الاكتشاف.

Source aitnews

