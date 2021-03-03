أسعار النفط تسجل تراجعاً

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سجلت أسعار النفط أمس تراجعاً، في ظل تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا.

فقد أنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 99 سنتاً، أو ما يعادل 1.6 في المئة، لتسجل عند التسوية 62.70 دولار للبرميل.

وتراجع خام القياسي العالمي حوالي سبعة في المئة من أعلى مستوى له في 13 شهراً الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتاً، أو 1.5 في المئة، لتبلغ عند التسوية 59.75 دولار للبرميل. Source almnatiq





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