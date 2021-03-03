حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة

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تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد الى منطقة نجران. وتكون السماء غائمة جزئيا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية. ويتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.





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