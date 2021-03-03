«صحة الرياض» تضبط مواطنًا ووافدًا يتاجران في شهادات فحوصات كورونا مزورة

ضبطت «صحة الرياض» مواطنًا ووافدًا يُتاجران في شهادات فحوصات فيروس كورونا المستجد مُزورة.

قالت «صحة الرياض»، في بيان لها: بناءً على بلاغ ورد لإدارة الالتزام وتم التفاعل معه، وتم الوقوف على الموقع الذي يعمل فيه المواطن والوافد، وضبطهما وبحوزتهما عدد من الشهادات المزورة.

وأشارت إلى أنه تم تسليمهما للشرطة تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات النظامية حيالهما.

وشددت "صحة الرياض" أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية. فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل: من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوهت إلى أنها تواصل الجولات التفتيشية، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام ، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937 .

ويشار أن المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة جرائم التزوير نص على أن من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.