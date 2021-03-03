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الإطاحة بـ7 إثيوبيين تورطوا في الاعتداء على عملاء البنوك وسرقتهم

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الرياض - محمد عبدالله - 632  ألف ريال

ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على 7 إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود وسلبوا 632 ألف ريال.

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على 7 إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، قاموا بالترصد أمام البنوك للعملاء والاعتداء عليهم بعد خروجهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، باستخدام مركبة مسروقة بمحافظة جدة، حيث قُدّرت المبالغ المسلوبة بمبلغ (632) ألف ريال.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت كل الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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