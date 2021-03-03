الوزراء والرؤساء يعتمدون إجازات المراتب العليا

من التنظيم الجديد
* ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة، والأجهزة المرتبطة بتلك الوزارة أو وزیرها، يوافق الوزير عليه.
* ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئیسه، فيوافق رئيس الجهاز المستقل عليه.
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