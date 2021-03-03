الوزراء والرؤساء يعتمدون إجازات المراتب العليا

صدر مرسوم ملكي يقضي بالموافقة على تعديل المادة «4» من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، ويعطي التعديل الوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة، المرتبطة مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء، صلاحية الموافقة على منح إجازة سنوية لمنسوبيهم، ممن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة.

من التنظيم الجديد

* ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة، والأجهزة المرتبطة بتلك الوزارة أو وزیرها، يوافق الوزير عليه.

* ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئیسه، فيوافق رئيس الجهاز المستقل عليه.