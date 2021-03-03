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متى ينزل حساب المواطن الدفعة 40

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متى ينزل حساب المواطن الدفعة 40 لعله انشغال مواطني المعنيين بداية شهر مارس والذي يبلغ عددهم أكثر من 10ملايين مستفيد بغلاف مالي يقدر ضخم ضمن برنامج الأمير الحكومي الذي يدعم العائلات من ذوي الدخل المتوسط.

حساب المواطن الدفعة 40

وحسب حساب المواطن عفي بوابتهم  الإلكترونية على  تويتر فقد صدرت أخيرا  نتائج الأهلية للدورة 40 (شهر مارس 2021)، ويمكن أي  مواطن معني أن يتحقق  من الأهلية برقم بطاقة الهوية  من هنا مع الدخول في وقت لاحق في حالة كان الضغط شديد على الموقع.

 حساب المواطن الدفعة 40

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أما  عن تاريخ نزول الدفعة 40 من حساب المواطن فهي الأرجح يوم 10 مارس كالعادة مع العلم  أن التسجيل لا يزال موقفا منذ سنة إلى أجل غير مسمى غير معروف كما اشتكى العديد من المواطنين المسجلين انه تم قفل حساباتهم حسب بعض التعليقات التي نراها دائما مع أخبار حساب المواطن.

حساب المواطن الدفعة 40
حساب المواطن الدفعة 40
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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