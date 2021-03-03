متى ينزل حساب المواطن الدفعة 40 لعله انشغال مواطني السعودية المعنيين بداية شهر مارس والذي يبلغ عددهم أكثر من 10ملايين مستفيد بغلاف مالي يقدر ضخم ضمن برنامج الأمير محمد بن سلمان الحكومي الذي يدعم العائلات من ذوي الدخل المتوسط.

وحسب حساب المواطن عفي بوابتهم الإلكترونية على تويتر فقد صدرت أخيرا نتائج الأهلية للدورة 40 (شهر مارس 2021)، ويمكن أي مواطن معني أن يتحقق من الأهلية برقم بطاقة الهوية من هنا مع الدخول في وقت لاحق في حالة كان الضغط شديد على الموقع.

حساب المواطن الدفعة 40

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أما عن تاريخ نزول الدفعة 40 من حساب المواطن فهي الأرجح يوم 10 مارس كالعادة مع العلم أن التسجيل لا يزال موقفا منذ سنة إلى أجل غير مسمى غير معروف كما اشتكى العديد من المواطنين المسجلين انه تم قفل حساباتهم حسب بعض التعليقات التي نراها دائما مع أخبار حساب المواطن.