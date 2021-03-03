شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد "صيدليات الدواء" لتوفير لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمدت وزارة الصحة " صيدليات الدواء " كأول صيدلية مجتمعية توفر خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل فروعها.

ووقعت وزارة الصحة اتفاقية شراكة مع "صيدليات الدواء" حرصا من المملكة على سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهيل كل الوسائل لخدمتهم.

وسيتم الإعلان قريبا عن موعد استقبال المواطنين والمقيمين، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية المعتمدة للوصول إلى السيطرة الكاملة على الجائحة بالمملكة.