شكرا لمتابعة خبر عن 150 ألف ريال لأسرة ضحية الصعق الكهربائي بالمجاردة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

قررت محكمة الاستئناف الإدارية في عسير، تأييد الحكم الصادر ضد بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال لورثة الطفلة جنى علي محمد الشهري، التي توفيت إثر ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة.

ومن جانبها أوضحت والدة الطفلة المتوفاة، أنهم لم يحصلوا على شيء حتى الآن من بلدية المجاردة التي ما زالت تماطل في الدفع، بحسب الوطن.

يذكر أن الطفلة لقت مصرعها بسبب ماس كهربائي في أحد أعمدة الإنارة التابعة لبلدية المجاردة، وبعد مباشرة الجهات المختصة اتضح وجود 6 أعمدة بها ماس كهربائي.

وتم حينها إعفاء رئيس بلدية المجاردة، ومدير الخدمات، ورئيس قسم الكهرباء بالبلدية من مناصبهم.