المستشفى التخصصي يعلن عن 128 وظيفة متنوعة لحملة كافة المؤهلات

︎ :

.



يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر (128) وظائف متنوعة، منها (62) وظيفة إدارية و (46) وظيفة لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:

الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض:

– محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب

– ممثل اول خدمات المرضى المراجعين

– مساعد رئيس تمريض (عدد 11)

– مساعد مشرف خدمات النظافة

– استشاري مشارك طب الطوارىء للبالغين

– مندوب مشتريات

– كاتب (عدد 2)

– مدرب سريري

– منسق التمريض السريري

-منسق أبحاث سريرية

– اختصاصي سريري (عدد 2)

– استشاري مواليد

– منسق وحدة الوفيات والمراضة (عدد 2)

– اخصائي الحوكمة المؤسسية

– مساعد أول طب أسنان

– فني أشعة أسنان

– منسق تعليم شؤون التمريض

– رئيس تمريض (عدد 6)

– فني الحالات الطارئة (عدد 2)

– سكرتير أول (عدد 4)

– سكرتير ثاني (عدد 2)

– عامل نظافة

– منسق موارد بشرية

– محلل تطوير تقنية المعلومات

– فني مختبر

– مدير المشتريات

– فيزيائي طبي ثاني

– أخصائي مختبر

– مساعد أول طب العيون

– مصور وصفي للعيون

– اختصاصي قياس البصر

– مساعد رعاية مرضى (عدد 11)

– مأمور سنترال

– اختصاصي تطوير الأداء

– موظف استقبال شئون الموظفين

– منسق مشروع ثاني

– محلل جودة نوعية

– منسق جودة ونوعية

– منسق جودة إدارة البيانات

– فني ثاني نظام الامن

– كبير أخصائيي قياس السمع

– كبير السكرتاريين (عدد 2)

– كبير السائقين

– كبيرالتقنيين الطبيين

– أخصائي علاج وظيفي أول

– كبير أخصائيي علاج تنفسي

– كبير فنيي الانسجة والخلايا

– ممرض أول (عدد 8)

– ممرض ثاني

– مشرف التصوير الومضاني للأوعية الدموية

– مشرف التوزيع

– مشرف نظافة

– كاتب جناح (عدد 14)

– معاون ادارة مواد

– مساعد مخازن

الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:

– استشاري مساعد التخدير

– استشاري مساعد أمراض الدم والأورام

– استشاري طب الطوارىء

– استشاري أورام

– مساعد ثاني طب اسنان

– رئيس تمريض (عدد 2)

– ممرض سريري

– ممرض أول (عدد 5)

– ممرض ثالث (عدد 2)

الوظائف الشاغرة في المدينة المنورة:

– منسق موارد بشرية

– كبير ممثلي التوظيف

– كبير محللي شؤون الموظفين

– اختصاصي سلامة المرضى

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/38GFaNz

Source wadhefa

