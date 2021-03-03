المستشفى التخصصي يعلن عن 128 وظيفة متنوعة لحملة كافة المؤهلات

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر (128) وظائف متنوعة، منها (62) وظيفة إدارية و (46) وظيفة لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:
الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض:
– محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب
– ممثل اول خدمات المرضى المراجعين
– مساعد رئيس تمريض (عدد 11)
– مساعد مشرف خدمات النظافة
– استشاري مشارك طب الطوارىء للبالغين
– مندوب مشتريات
– كاتب (عدد 2)
– مدرب سريري
– منسق التمريض السريري
-منسق أبحاث سريرية
– اختصاصي سريري (عدد 2)
– استشاري مواليد
– منسق وحدة الوفيات والمراضة (عدد 2)
– اخصائي الحوكمة المؤسسية
– مساعد أول طب أسنان
– فني أشعة أسنان
– منسق تعليم شؤون التمريض
– رئيس تمريض (عدد 6)
– فني الحالات الطارئة (عدد 2)
– سكرتير أول (عدد 4)
– سكرتير ثاني (عدد 2)
– عامل نظافة
– منسق موارد بشرية
– محلل تطوير تقنية المعلومات
– فني مختبر
– مدير المشتريات
– فيزيائي طبي ثاني
– أخصائي مختبر
– مساعد أول طب العيون
– مصور وصفي للعيون
– اختصاصي قياس البصر
– مساعد رعاية مرضى (عدد 11)
– مأمور سنترال
– اختصاصي تطوير الأداء
– موظف استقبال شئون الموظفين
– منسق مشروع ثاني
– محلل جودة نوعية
– منسق جودة ونوعية
– منسق جودة إدارة البيانات
– فني ثاني نظام الامن
– كبير أخصائيي قياس السمع
– كبير السكرتاريين (عدد 2)
– كبير السائقين
– كبيرالتقنيين الطبيين
– أخصائي علاج وظيفي أول
– كبير أخصائيي علاج تنفسي
– كبير فنيي الانسجة والخلايا
– ممرض أول (عدد 8)
– ممرض ثاني
– مشرف التصوير الومضاني للأوعية الدموية
– مشرف التوزيع
– مشرف نظافة
– كاتب جناح (عدد 14)
– معاون ادارة مواد
– مساعد مخازن
الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:
– استشاري مساعد التخدير
– استشاري مساعد أمراض الدم والأورام
– استشاري طب الطوارىء
– استشاري أورام
– مساعد ثاني طب اسنان
– رئيس تمريض (عدد 2)
– ممرض سريري
– ممرض أول (عدد 5)
– ممرض ثالث (عدد 2)
الوظائف الشاغرة في المدينة المنورة:
– منسق موارد بشرية
– كبير ممثلي التوظيف
– كبير محللي شؤون الموظفين
– اختصاصي سلامة المرضى
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/38GFaNz
Source wadhefa
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