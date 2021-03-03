اخبار السعوديه

الإدارة الأمريكية و حصر خلافها مع ‎السعودية في شخص الأمير محمد بن سلمان !

0 نشر
admin 0 تبليغ

.

بالمختصر المفيد ????????

تدوينة ✍???? لمحمد الطميحي:

1️⃣
‏تسعى ‎الإدارة الأمريكية إلى حصر خلافها مع ‎ في شخص الأمير وكانت قضية المبرر المعلن لذلك

2️⃣
لتعلم ‎واشنطن بأنه لا يمكن الفصل بين ‎المملكة وسمو ولي العهد؛ لذا فإن من يستهدف الأمير محمد بن سلمان فهو يستهدفنا جميعًا، ويستهدف رؤيتنا، أحلامنا، ومستقبل أبنائنا

3️⃣
‏لم تتوقف ‎المملكة يومًا عن النمو والتطور لكنّ ما نشهده في عهد ‎الملك سلمان يختصر الزمن، ويلامس أحلام الناس وآمالهم، وعندما وضع ثقته في الأمير ‎محمد بن سلمان أثبت أنه قادر على وضع ‎السعودية في المكان الذي تستحقه ليصبح حديث العالم ومضرب المثل في ‎محاربة الفساد وصناعة التغيير

4️⃣
‏لسنوات طويلة كنّا حلفاء في السلم والحرب لواشنطن لما يجمعنا معًا من مصالح وتحديات مشتركة.. ومع أن أبواب ‎موسكو وبكين والعالم مفتوحة لنا دائمًا، كانت ‎الولايات المتحدة هي من تنال الصفقات الأضخم على مر التاريخ.

????

والسؤال الأهم: من سيخسر ومن سيربح في أي جفاء مقبل!! حين تتوجه بوصلتنا ‎نحو الشرق؟


كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة الأمريكية و حصر خلافها مع ‎السعودية في شخص الأمير محمد بن سلمان ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا