الإدارة الأمريكية و حصر خلافها مع ‎السعودية في شخص الأمير محمد بن سلمان !

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بالمختصر المفيد ????????
تدوينة ✍???? لمحمد الطميحي:
1️⃣
تسعى الإدارة الأمريكية إلى حصر خلافها مع السعودية في شخص الأمير محمد بن سلمان وكانت قضية خاشقجي المبرر المعلن لذلك
2️⃣
لتعلم واشنطن بأنه لا يمكن الفصل بين المملكة وسمو ولي العهد؛ لذا فإن من يستهدف الأمير محمد بن سلمان فهو يستهدفنا جميعًا، ويستهدف رؤيتنا، أحلامنا، ومستقبل أبنائنا
3️⃣
لم تتوقف المملكة يومًا عن النمو والتطور لكنّ ما نشهده في عهد الملك سلمان يختصر الزمن، ويلامس أحلام الناس وآمالهم، وعندما وضع ثقته في الأمير محمد بن سلمان أثبت أنه قادر على وضع السعودية في المكان الذي تستحقه ليصبح حديث العالم ومضرب المثل في محاربة الفساد وصناعة التغيير
4️⃣
لسنوات طويلة كنّا حلفاء في السلم والحرب لواشنطن لما يجمعنا معًا من مصالح وتحديات مشتركة.. ومع أن أبواب موسكو وبكين والعالم مفتوحة لنا دائمًا، كانت الولايات المتحدة هي من تنال الصفقات الأضخم على مر التاريخ.
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والسؤال الأهم: من سيخسر ومن سيربح في أي جفاء مقبل!! حين تتوجه بوصلتنا نحو الشرق؟
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