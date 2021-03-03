الإدارة الأمريكية و حصر خلافها مع ‎السعودية في شخص الأمير محمد بن سلمان !

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بالمختصر المفيد ????????

تدوينة ✍???? لمحمد الطميحي:

1️⃣

‏تسعى ‎الإدارة الأمريكية إلى حصر خلافها مع ‎السعودية في شخص الأمير محمد بن سلمان وكانت قضية خاشقجي المبرر المعلن لذلك

2️⃣

لتعلم ‎واشنطن بأنه لا يمكن الفصل بين ‎المملكة وسمو ولي العهد؛ لذا فإن من يستهدف الأمير محمد بن سلمان فهو يستهدفنا جميعًا، ويستهدف رؤيتنا، أحلامنا، ومستقبل أبنائنا

3️⃣

‏لم تتوقف ‎المملكة يومًا عن النمو والتطور لكنّ ما نشهده في عهد ‎الملك سلمان يختصر الزمن، ويلامس أحلام الناس وآمالهم، وعندما وضع ثقته في الأمير ‎محمد بن سلمان أثبت أنه قادر على وضع ‎السعودية في المكان الذي تستحقه ليصبح حديث العالم ومضرب المثل في ‎محاربة الفساد وصناعة التغيير

4️⃣

‏لسنوات طويلة كنّا حلفاء في السلم والحرب لواشنطن لما يجمعنا معًا من مصالح وتحديات مشتركة.. ومع أن أبواب ‎موسكو وبكين والعالم مفتوحة لنا دائمًا، كانت ‎الولايات المتحدة هي من تنال الصفقات الأضخم على مر التاريخ.

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والسؤال الأهم: من سيخسر ومن سيربح في أي جفاء مقبل!! حين تتوجه بوصلتنا ‎نحو الشرق؟

