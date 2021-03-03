مجلس الوزراء يثمِّن كفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدي للتهديدات الحوثية

ثمن مجلس الوزراء، كفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدي وإحباط التهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجدد إدانة المملكة واستنكارها لاستمرار تلك الأعمال العدائية والإرهابية.

وعقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكد أن تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير «أنشطة المرأة في الأعمال والقانون 2021» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ثمرة الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة وإسهام برامج رؤية المملكة2030 في دعم تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح.

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