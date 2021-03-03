أخبار السعودية اليوم.. التحالف يوثق اعتراض وتدمير طائرة «مفخخة» حوثية أُطلقت تجاه المملكة.. و«المنيع»: المرأة تستطيع العمل كـ«مأذون أنكحة»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية، فيما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 378 ألفًا واثنين، وأكدت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6505 أشخاص، مشيرة إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغت 368 ألفًا و926 شخصًا، بعد شفاء 286 شخصًا، وإلى التفاصيل:

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية (المدعومة من إيران) تجاه المنطقة الجنوبية، وأشارت قوات التحالف إلى: «استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين»، وأضافت: «محاولات ميليشيا الحوثي على المدنيين متعمدة وتمثل جرائم حرب».

التحالف يوثق لحظات تدمير طائرة «مفخخة» أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

نشرت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الثلاثاء مقطع فيديو يوثق اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، وأوضح الحساب الرسمي للإخبارية، على موقع «تويتر» مقطع الفيديو الذي يوثق لقطات اعتراض وتدمير الطائرة المفخخة تجاه المملكة التي كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

الصحة توجه نصيحة لأصحاب الأمراض الصدرية: سارعوا بالحصول على اللقاح

وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نصيحة لأصحاب الأمراض الصدرية؛ حيث شدد على ضرورة حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قال العبدالعالي: «ننصح من يعانون من الأمراض الصدرية بالمسارعة في أخذ اللقاح لحمايتهم ووقايتهم بإذن الله»، وأضاف: «السيدات الحوامل والأطفال حتى الآن لم يُسمح بإعطائهم اللقاح، وهذا الأمر مؤقت حتى تنتهي الدراسات»، متابعًا: «نذكِّر الجميع بالمسارعة بالتسجيل عن طريق تطبيق صحتي لأخذ اللقاح».

الصحة: عدم السماح بتطعيم الحوامل والأطفال بلقاح كورونا «مؤقت»

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنَّ السيدات الحوامل والأطفال حتى الآن لم يُسمح بإعطائهم لقاح كورونا، وأن هذا الأمر مؤقت حتى تنتهي الدراسات، وأكد «العبدالعالي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنَّ الخدمات الصحيَّة لا تزال تتواصل عبر جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة،

شرطة الرياض: ضبط مُطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي بأحد أحياء مدينة الرياض بعد منعه من الدخول لعدم تقيُّده بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (مسدس).

المنيع لــ «عاجل»: المرأة تستطيع العمل كـ«مأذون أنكحة»

أكد الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء لـ «عاجل»، أنَّ المرأة تستطيع أن تعمل مأذون أنكحة ولا شيء في ذلك؛ مشيرًا إلى أن مأذون الأنكحة مُوَثِّق فقط، يُذكر أن وزارة العدل تولي المأذون الشرعي عناية كبيرة وذلك إيمانًا منها بأهمية وجوده في المجتمع ومن هنا تم إنشاء الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة والتي تعنى بهذا الجانب.

الحصيني يتوقع أجواء طقس «شهر مارس» في المملكة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء طقس شهر مارس الجاري في مناطق المملكة، والحالة المناخية خلال الـ «24» ساعة المقبلة، وقال: إن الأجواء خلال الـ «24» ساعة المقبلة من المتوقع أن تكون معتدلة ومائلة للاعتدال على المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية وشمال الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية نهارًا، (بدءا من مساء اليوم وحتى غد الأربعاء).

رئيس أرامكو السعودية: توزيع اللقاحات حاليًا يدفعني للتفاؤل بشأن الطلب على النفط

ناقش رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر اليوم الاتجاهات الاقتصادية واتجاهات قطاع النفط والغاز، إضافةً إلى التحول في قطاع الطاقة، خلال مشاركته في جلسة نقاش نُظمت افتراضيًا ضمن جدول أعمال مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة؛ حيث شارك في حلقة النقاش كبير الإداريين التنفيذيين في شركة شيفرون مايكل ويرث، وأدارها نائب رئيس شركة آي. إتش. إس. ماركت دانييل يرجين.

الغذاء والدواء تحذر من «زيت» مجهول المصدر يزعم مروجوه علاجه لأمراض كثيرة

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنَّ ما يتم تداوله عن منتج «زيت العوافي»؛ غير صحيح؛ لأن المنتج غير مسجل لدى الهيئة ومجهول المصدر والمحتوى، وقالت الهيئة- عبر تويتر- انتشرت عدة مقاطع تدعي أن المنتج المشار إليه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركبة والظهر والعظام والصداع وغيرها، وزعمت بعض المقاطع أنه «مرخص» من الهيئة، على الرغم من أنه غير مسجل ولا يمكن معرفة مكوناته ويتعذر الإفادة عن سلامة أو فعالية المنتج في الادعاءات المذكورة، كما أنه لا يسمح بتداول أو الإعلان عن المستحضرات الدوائية أو العشبية إلا بعد موافقة الهيئة.

لاستلام جواز السفر بعد تجديده.. «البريد» يوضح الخطوات والآلية

أوضحت مؤسسة البريد السعودي، طريقة وآلية إمكانية قيام المواطن بالاستفادة من خدمة استلام جواز السفر عقب القيام بتجديده من خلال منصة أبشر، وذلك عن طريق التأكد من وجود عنوان وطني صحيح للعميل والدخول على حساب المستفيد في منصة أبشر ثم اختيار تجديد جواز السفر وتحديد العنوان الوطني للعميل ثم طباعة نموذج التوصيل الذي سيظهر للعميل بعد اختيار خدمة التوصيل لتسليمه لموظف البريد وسداد رسوم التوصيل (30 ريالًا فقط) وتسليم الجواز القديم لأقرب فروع البريد السعودي للعميل وسيتم توصيل الجواز الجديد والقديم للعميل خلال (3 أيام عمل) بحد أقصى.

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