مجلس الوزراء: على المواطنين والمقيمين ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية

أكد مجلس الوزراء، أنه يتابع آخر مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، ومجموعة من التقارير عن مراكز اللقاح الجديدة في مختلف المناطق، والتأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية.

وعقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكد أن تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير «أنشطة المرأة في الأعمال والقانون 2021» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ثمرة الرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة وإسهام برامج رؤية المملكة2030 في دعم تنفيذ الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح.

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