سياسي / نائبة الرئيس الأمريكي تبحث مع رئيس الوزراء الأسترالي عددا من الملفات المشتركة



واشنطن 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، فرص تعزيز التعاون بين البلدين بشأن التحديات العالمية والإقليمية.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على قوة التحالف بين الولايات المتحدة وأستراليا، واتفقا على أهمية العمل معًا إلى جانب الحلفاء والشركاء الآخرين لتعزيز التعافي الاقتصادي من وباء

كما تعهد الجانبان بتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

// انتهى //

04:02ت م

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واشنطن 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسبحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، فرص تعزيز التعاون بين البلدين بشأن التحديات العالمية والإقليمية.وأكد الجانبان خلال الاتصال على قوة التحالف بين الولايات المتحدة وأستراليا، واتفقا على أهمية العمل معًا إلى جانب الحلفاء والشركاء الآخرين لتعزيز التعافي الاقتصادي من وباء كورونا وتعزيز القيم الديمقراطية على مستوى العالم.كما تعهد الجانبان بتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وأستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.// انتهى //04:02ت م0020

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