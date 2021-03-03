السعودية اليوم / المكسيك تسجل 7913 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء تسجيل 1035 وفاة جديدة بفيروس

وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 7913 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و97194. وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

// انتهى //

03:41ت م

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مكسيكو سيتي 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء تسجيل 1035 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 187187.وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 7913 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و97194. وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.// انتهى //03:41ت م0019

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