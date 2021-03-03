السعودية اليوم / البرازيل تسجل 59925 إصابة و1641 وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 59925 إصابة و 1641 وفاة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن عشرة ملايين و646926 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 257361 ​​​.

// انتهى //

03:23ت م

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برازيليا 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 59925 إصابة و 1641 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن عشرة ملايين و646926 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 257361 ​​​.// انتهى //03:23ت م0017

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