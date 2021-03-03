السعودية اليوم / بايدن يعلن توفير اللقاحات لكافة الأمريكيين بنهاية شهر مايو القادم



واشنطن 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستملك جرعات كافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بنهاية مايو القادم، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لضمان رفع عدد الجرعات التي يتلقاها المواطنين من اللقاحات.

وأكد بايدن في خطاب اليوم أن توفير اللقاح لا يكفي، مشيرا إلى الحاجة الماسّة لرفع عدد العاملين في القطاع الصحي لتتمكن إدارته من الوفاء بالتزاماتها تجاه الملايين من الشعب الأمريكي، موضحا أن الإدارة الأمريكية تضع في أولوياتها تلقيح العاملين في المجال الصحي.

وقال بايدن: إن إدارته قامت بنشر أكثر من 1500 موظف طبي فيدرالي، من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية والهيئات الصحية المفوضة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ، ووزارة الدفاع ، بما في ذلك الحرس الوطني، إلى جانب العمل على زيادة عدد الأماكن الخاصة بإعطاء اللقاح للمواطنين، إضافةً إلى إرسال ملايين اللقاحات إلى أكثر من 7000 صيدلية لتسهيل حصول المواطنين على اللقاح.

وأكد أن الحكومة الفيدرالية تعمل أيضًا مع الولايات لإنشاء مئات من مراكز التلقيح الجماعية في أماكن مثل الملاعب والمراكز المجتمعية ومواقف السيارات التي ستعمل على تلقيح آلاف الأشخاص يوميًا.

كما شدد الرئيس الأمريكي على أهمية فتح المدارس، مفيدا أن إدارته ستضمن اتخاذ الإجراءات كي لا يشعر الأهالي بالقلق تجاه عودة أبنائهم للمدارس، ومشيرا إلى أنه سيصدر أمرا بتطعيم جميع العاملين في قطاع التطعيم هذا الشهر.

وأنهى بايدن خطابه بالتأكيد على ضرورة الصبر والالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي، للحفاظ على التقدم الذي أحرزته البلاد في مواجهة الجائحة.

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