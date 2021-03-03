السعودية اليوم / مصر تسجل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 581 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 183591حالةً من ضمنهم 141655 حالة تم شفاؤها، و 10778 حالة وفاة.

//انتهى//

03:14ت م

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القاهرة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 42 حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 183591حالةً من ضمنهم 141655 حالة تم شفاؤها، و 10778 حالة وفاة.//انتهى//03:14ت م0015

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