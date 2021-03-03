سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالاً هاتفياً بنظيرته النرويجية



واشنطن 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالاً هاتفياً أمس الثلاثاء بوزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسون.

وجرى خلال الاتصال مناقشة الجهود المبذولة لمكافحة جائحة

كما بحث الجانبان سبل التعاون بين البلدين في قضايا تغير المناخ، وحقوق الإنسان، وقضايا القطب الشمالي، والأمن عبر الأطلسي، وجهود السلام العالمية، بما في ذلك مفاوضات السلام بأفغانستان.

// انتهى //

02:29ت م

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واشنطن 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالاً هاتفياً أمس الثلاثاء بوزيرة الخارجية النرويجية إيني إريكسون.وجرى خلال الاتصال مناقشة الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا ، وتعميق التعاون بين البلدين في مجلس الأمن الدولي.كما بحث الجانبان سبل التعاون بين البلدين في قضايا تغير المناخ، وحقوق الإنسان، وقضايا القطب الشمالي، والأمن عبر الأطلسي، وجهود السلام العالمية، بما في ذلك مفاوضات السلام بأفغانستان.// انتهى //02:29ت م0012

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