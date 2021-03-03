السعودية اليوم / شرطة مكة : القبض على (7) إثيوبيين سلبوا (632) ألف ريال



مكة المكرمة 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (7) إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، قاموا بالترصد أمام البنوك للعملاء والاعتداء عليهم بعد خروجهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، باستخدام مركبة مسروقة بمحافظة جدة، حيث قُدّرت المبالغ المسلوبة بمبلغ (632) ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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