السعودية اليوم / الجزائر تسجل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 175 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية أمس إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة ، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2991 حالةً، فيما تماثل للشفاء 143 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 78377 حالةً.

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01:06ت م

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الجزائر 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 113430 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية أمس إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة ، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2991 حالةً، فيما تماثل للشفاء 143 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 78377 حالةً.// انتهى //01:06ت م0008

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