السعودية اليوم / تقني الرياض يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني بجميع منشآته التدريبية



الرياض 19 رجب 1442 هـ الموافق 03 مارس 2021 م واس

شاركت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض باليوم العالمي للدفاع المدني 2021م الذي أقيم هذا العام تحت شعار "يدٌ تبني ويدٌ تحمي" .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن المشاركة تمت من قبل جميع المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية ومعاهد العمارة والتشييد, إضافة إلى الفروع المستقلة للكليات, حيث تفاوتت هذه المشاركات من حيث تنوع الفعاليات المصاحبة وعددها، لكنها توحدت في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد المقبل أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ذات حضور فاعل في كل المناسبات المحلية والعربية والعالمية، والإدارة تسير على هذه الخطى على مستوى منطقة الرياض, عاداً هذه المناسبات فرصة تثقيفية للجميع كمنسوبي ومنسوبات، أو متدربين ومتدربات برفع مستوى التوعية والتعامل مع الأخطار في البيئة التدريبية وكذلك في الحياة العامة.

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