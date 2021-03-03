السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 50,935 إصابة مؤكدة و 1,283 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 50,935 إصابة مؤكدة و 1,283 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس ، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 28,456,860 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 513,122.

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00:22ت م

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واشنطن 19 رجب 1442 هـ الموافق 3 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 50,935 إصابة مؤكدة و 1,283 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس ، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 28,456,860 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 513,122.// انتهى //00:22ت م0001

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