شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 770 كيلو تبغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية بمشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، شملت 4 محلات وشقة سكنية بمحافظة الخبر، جميعها مخالفة لنشاط البيع «محل أحذية - فخار - بقالات»، عن مصادرة 150 كيلو تنباك، و250 كيلو معسل، و370 كيلو «سابوري».

وكانت أمانة الشرقية قد نفذت 1221 جولة رقابية، و50 جولة رقابية مشتركة، أسفرت عن إغلاق 16 منشأة وإصدار 36 إشعارا ومخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية في الأسواق والمراكز التجارية ومنشآت القطاع الخاص، حرصاً على الصحة العامة وللحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

واستعانت الأمانة بفرق تطوعية للتوعية بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية بلغات مختلفة منها لغة الإشارة للوصول لأكبر شريحة من المواطنين والمقيمين وذوى الإعاقة للحد من انتشار الجائحة.