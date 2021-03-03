شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستودع أثاث ومسكن عمالة مخالفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية وسط الدمام جولات رقابية على المستودعات للتأكد من تقيدها بلائحة الاشتراطات البلدية، وأسفرت تلك الجولات عن إغلاق مستودع للأثاث المنزلي غير مرخص ويفتقر لوسائل السلامة إضافة إلى وجود مساكن للعمال، وذلك مخالف للأنظمة.

وأغلقت البلدية 4 منشآت غذائية مخالفة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في تدني مستوى نظافة العاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات والتدابير الوقائية.

وكثفت البلدية الجولات الرقابية والعمل على تنظيم حركة دخول المتسوقين في السوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك ضمن جهود البلدية في تطبيق كل الاشتراطات والتدابير الصحية.