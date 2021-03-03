شكرا لقرائتكم خبر عن موقع جديد للمدينة الطبية لقوى الأمن بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتلت لافتة المدينة الطبية لقوى الأمن بالمنطقة الشرقية مبنى أحد المستشفيات بالخبر، معلنة إسدال الستار عن هذا المشروع الطبي المتعثر من سنوات بعد توقف العمل فيه وإخلائه من الموظفين.

وأوضحت مصادر لـ«اليوم» أن مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية قامت بتحويل هذا المشروع الطبي إلى مستشفى قوى الأمن بالدمام بناء على اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة تم خلالها استلام إدارة الخدمات الطبية بالداخلية لهذا الملف بالكامل.

وأشارت المصادر إلى استمرارية تقديم مستشفى قوى الأمن بالدمام لخدماته مع إضافة هذا المشروع كمدينة طبية بالخبر تتبع لقوى الأمن بوزارة الداخلية، مبينة أن العمل انطلق بالمشروع منذ بضعة أشهر من خلال إمداد المدينة الطبية ببعض التجهيزات والعمل حاليا على الصيانة الداخلية والخارجية.