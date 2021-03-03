شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 18 موقعا بصناعية دلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة المراقبة والنظافة 18 موقعا في صناعية دلة، لمخالفتها الاشتراطات البلدية؛ مع التوضيح لأصحاب المنشآت الطرق النظامية للاستثمار في المناطق الصناعية.

وأسفرت جولات إدارة الأسواق للتأكد من تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية وللإجراءات الاحترازية، عن ضبط مركبات تستخدم لبيع الوجبات الغذائية، وسكن للعمالة مخالف للاشتراطات الاحترازية، وإغلاق 4 منشآت تجارية لمخالفة الاشتراطات الاحترازية. وأوقفت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية وضمن حملة الرقابة البلدية 11 عربة «فود ترك» لمخالفتها أنظمة وتعليمات البلدية مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وأوضحت البلدية أن إدارتي صحة البيئة والمراقبة والنظافة وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام أغلقت 4 منشآت غير مرخصة تستخدم لمزاولة أنشطة المطاعم والبقالات في مواقع تفتقر لأدنى اشتراطات سلامة الغذاء، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين.

وكثفت إدارة صحة البيئة جولاتها بالفترتين الصباحية والمسائية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية وللإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.