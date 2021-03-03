شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف مولود بمستشفى الولادة في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت إحصاءات مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن أن عدد المواليد للعام الماضي 2020م، بلغ 6884 مولودا منها 3352 إناثا، و3532 ذكورا.

وأشارت صحة حفر الباطن إلى أن عدد حالات الولادة القيصرية، التي أجريت بالمستشفى بلغت 2466 حالة، بينما بلغت عدد الولادات الطبيعية 4473 ولادة.

يذكر أن صحة حفر الباطن طورت مستشفى الولادة والأطفال بزيادة عدد غرف الولادة إلى 12 غرفة وتجهيزها بأسرّة جديدة وزيادة عدد العيادات وتوسعة المختبر وبنك الدم، مما يعزز من قدرة المستشفى على الأداء وتحسين جودة الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمستفيدين.