شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: منع تطعيم الحوامل والأطفال بلقاح كورونا «مؤقت» حتى انتهاء الدراسات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة أن منع تطعيم السيدات الحوامل والأطفال حتى الآن، بلقاح كورونا، إجراء مؤقت حتى تنتهي الدراسات، ناصحة مَنْ يعانون من الأمراض الصدرية بالمسارعة في تلقي اللقاح لحمايتهم ووقايتهم، وذكّرت الجميع بالمسارعة إلى التسجيل عن طريق تطبيق «صحتي»‬ لأخذ اللقاح.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن المنحنى لا يزال يمر بمرحلة تذبذب، بعد الارتفاعات في الأسابيع الأولى من هذه السنة، ونراقبها بحذر، وكذلك الحالات الحرجة، معرباً عن أمله أن تؤتي الإجراءات الوقائية والرقابية، ثمارها بشكل إيجابي، وأن يساهم في نزول عدد الحالات والعودة إلى ما كنا عليه قبل هذه الفترة.

وأبان بأن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل إلى 885.411 شخصا، منوهاً إلى أن إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، وذلك عبر 350 مركزا في مختلف مناطق المملكة، منها مراكز تعطي اللقاحات للأفراد وهم داخل سياراتهم.

وأضاف العبدالعالي إنه جرى تسجيل 302 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 378.002 حالة، من بينها 2571 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 486 حالة حرجة.

وبيَّن أن عدد المتعافين في المملكة، وصل إلى 368.926 حالة، بإضافة 286 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6505 حالات، بإضافة 5 حالات وفاة.

وأوضح أن مراكز «تأكد» أجرت 7.589.160 مسحة، وقدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لـ2.033.517 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 28.378.067 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 13.727.492 فحصا مخبريا دقيقا.​