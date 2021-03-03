شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية عراقية عسكرية ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، خلال زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد أمس، ووزير الدفاع العراقي جمعة الجبوري، عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تدعم أمن واستقرار المنطقة، وتبادلا وجهات النظر في الجانب العسكري.

والتقى الفريق الأول الركن الرويلي برئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبدالأمير يار الله، واستعرض معه العلاقات الثنائية خاصة في المجال العسكري وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

وزار قيادة القوات البرية العراقية والتقى بقائدها الفريق الركن قاسم صالح، كما زار قيادة القوات الجوية العراقية، والتقى بقائدها الفريق الطيار شهاب علي، وذلك للاطلاع على جميع الفرص المنشودة لتبادل الخبرات والتمارين العسكرية بين القوات العسكرية في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لرئيس هيئة الأركان العامة، كما حضره من الجانب العراقي عدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع العراقية.