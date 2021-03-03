شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة «الأكبر» في تعهدات الـ 1,67 مليار دولار بمؤتمر المانحين لليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أن التعهدات المالية التي أعلن عنها خلال مؤتمر المانحين لليمن 2021، الذي نظمته جمهورية سويسرا ومملكة السويد عبر الاتصال المرئي بالشراكة مع الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بلغت 1.67 مليار دولار أمريكي.

وذكر المكتب في بيان نشر على موقعه الرسمي أن المملكة العربية السعودية قدمت التعهد الأكبر بـ 430 مليون دولار، يليها جمهورية ألمانيا والإمارات العربية المتحدة ثم الولايات المتحدة الأمريكية، فالمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية وكندا واليابان والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ والسويد 31.55.

وتضمنت باقي التعهدات، النرويج 23.93 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، هولندا 23.03 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، الدنمارك 20.72 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، كوريا الجنوبية 19.22 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، سويسرا 15.49 مليون دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، فرنسا 13.46 مليون، الكويت تبرعت بـ 10 ملايين للعام 2021 و10 ملايين دولار أخرى للعام 2022 لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، النمسا 7.34 مليون دولار، بلجيكا تبرعت بـ 6.12 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن و6.12 مليون أخرى لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، إيرلندا 6.12 مليون لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، إيطاليا 6.12 مليون دولار، لوكسمبورغ 2.26 مليون دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، المغرب تبرعت بمليون دولار، إيسلندا تبرعت بـ 759 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن و1.5 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022، سلوفينيا 147 ألف دولار، كرواتيا 100 ألف دولار أمريكي، ماليزيا 100 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، الفلبين 100 ألف دولار مخصصة لصندوق التمويل الإنساني في اليمن، بلغاريا 61 ألف دولار أمريكي، أستونيا 61 ألف دولار أمريكي، موناكو 61 ألف دولار أمريكي، البرازيل 50 ألف دولار أمريكي، بروناي دار السلام 50 ألف دولار، اليونان 37 ألف دولار أمريكي، مالطا 37 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن، قبرص 25 ألف دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن.

واستهدف المؤتمر توفير نفقات العملية الإغاثية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن الذي يواجه أزمة إنسانية خصوصًا في الوقت الراهن مع انتشار جائحة كورونا «كوفيد 19»، والتصعيد الحوثي في مأرب.